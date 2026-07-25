Novi Ligure. Tra memoria storica e ritmi agrifolk

Un connubio perfetto tra impegno civile, storia d’Italia, grande teatro d’attore e musica d’autore popolerà le prossime serate estive promosse dalla SOMS. Un cartellone pensato per riaffermare il valore fondamentale della cultura come bene comune e volano di solidarietà nel territorio. La settimana si apre con un appuntamento teatrale di straordinaria intensità drammatica e civile. Lunedì 27 luglio alle 21, la rassegna del Piccolo Teatro Solidale presenterà lo spettacolo “Amore e Anarchia”, un monologo intenso e poliedrico ideato e interpretato da Fausto Goggi, liberamente ispirato ai drammatici Moti di Milano del 1898. Sullo sfondo di una Milano ottocentesca stretta nella morsa della fame, paralizzata dagli scioperi e infiammata dalla rabbia popolare, la pièce racconta l’incontro tra due esistenze marginali: Anna, una giovane e sensibile governante al servizio della ricca borghesia cittadina, e Marco, un operaio stremato da ritmi di lavoro alienanti. Il loro sentimento nasce e si consolida in un’epoca d’inquietudine, alimentato dai fermenti di giustizia e libertà che risuonavano nelle osterie e nei circoli anarchici del tempo. Trascinati dall’ardore politico e dalla speranza di un riscatto sociale, i due protagonisti vedranno la propria vicenda privata intrecciarsi inevitabilmente con la grande storia collettiva. Quando le piazze si riempiono e la repressione si fa imminente, Milano si trasforma nel teatro di una tragedia sospesa tra sogno utopico e cruda realtà. Tra musica, prosa e linguaggio del corpo, Fausto Goggi propone una prova d’attore totale: danza, gioco, ironia e dramma si alternano continuamente, attingendo anche alle cifre stilistiche del teatro dell’assurdo per coinvolgere il pubblico a 360 gradi. Lo spettacolo sarà preceduto alle 19.30 dall’Aperi-cena Solidale di autofinanziamento che consentiranno alla Soms di proseguire la propria missione di diffusione della cultura e sul territorio. Per Info e prenotazioni: [email protected]

Mercoledì 29 luglio: L’energia travolgente dei Clan Banlieue e l’AperiSoms

Dopo le atmosfere intime e drammatiche del teatro di narrazione, il ritmo cambierà radicalmente mercoledì 29 luglio alle 21 con il ritorno degli AperiSoms. Protagonisti della serata saranno i Clan Banlieue, formazione tra le più originali e apprezzate della scena folk dell’Alessandrino. Frutto dell’incontro tra musicisti di lunga esperienza live, i Clan Banlieue portano sul palco il loro inconfondibile stile “Agrifolk”: una potente fusione tra tradizione popolare e sonorità contemporanee. Il loro eclettico repertorio spazia dal folk italiano all’irlandese, dal combat folk alle ballate d’autore, omaggiando maestri del calibro di Fabrizio De André, Modena City Ramblers, Vinicio Capossela, Bandabardò e Max Gazzè, senza dimenticare brani in dialetto e originali arrangiamenti. A rendere unico ogni concerto contribuisce l’uso di strumenti particolari e, in alcuni casi, completamente autocostruiti, capaci di conferire alle performance una carica energetica e una sonorità di spiccata autenticità.