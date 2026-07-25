Una deroga al regolamento del 2023 permette di portare i cani al guinzaglio vicino al torrente Gorzente in un tratto a monte e a valle della Baita del Gorzente, a Bosio.

Nel Parco Capanne di Marcarolo il regolamento prevede la presenza dei cani, sempre al guinzaglio, solo lungo i sentieri e le strade: per chi si allontana da questi percorsi le Aree protette dell’Appennino Piemontese prevedono sanzioni salate.

La deroga vale per il tratto del Gorzente a cavallo del guado di località Ponte Nespolo ed è arrivata dopo un confronto tra l’ente e Roberto Ghio, gestore della Baita. I bagnanti che frequentano il corso d’acqua e i suoi laghetti in quel tratto eviteranno sanzioni se avranno con sè i loro cani. Tra le Aree protette e la società Piemontemare, di cui è titolare Ghio, è stata sottoscritta una convenzione. La società si farà carico di informare i bagnanti su regole e divieti da rispettare e cita in particolare “il divieto di introduzione degli animali negli specchi d’acqua del torrente”.