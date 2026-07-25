Musica sotto le stelle: ad Arquata il concerto della Banda Musicale

Un viaggio in note che va dalla tradizione bandistica alle colonne sonore più amate, passando per i grandi successi della musica leggera. Giovedì 30 luglio, alle 21.15, Piazza Bertelli ad Arquata si trasformerà in un grande auditorium a cielo aperto per ospitare “Tra note e stella”, il tradizionale appuntamento estivo della Banda Musicale Arquatese. L’evento, considerato uno dei momenti clou della stagione culturale locale, promette un repertorio eclettico e coinvolgente, pensato per emozionare un pubblico di ogni età. A guidare i musicisti sul palco sarà il Maestro Giuliano Lasagna, affiancato dal presidente della formazione, Mimmo Rinaldis. Una serata che punta a mettere in luce non solo la qualità artistica, ma anche il forte valore sociale di un ensemble che da anni rappresenta un punto di incontro e di crescita intergenerazionale per tutto il territorio.

Grande l’entusiasmo espresso dall’amministrazione comunale, che evidenzia il legame viscerale tra la banda e la vita della cittadina. «La Banda Musicale Arquatese rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra comunità» dichiara il sindaco Alberto Basso. «Ogni concerto è un’occasione per valorizzare il talento dei nostri musicisti e per ritrovarci in una piazza che, attraverso la musica, diventa luogo di incontro, partecipazione e condivisione. Invito tutti a essere presenti per sostenere una realtà che custodisce e rinnova una preziosa tradizione.»

Sulla stessa linea il vicesindaco Nicoletta Cucinella, che ha voluto porre l’accento sul valore aggregativo e culturale della serata: «La cultura e la musica sono strumenti capaci di unire le persone e rendere vivi i nostri spazi pubblici. Questo concerto è il frutto dell’impegno e della passione di tanti volontari e musicisti che dedicano tempo ed energie alla crescita della nostra comunità. Sarà una serata da vivere insieme, all’insegna della qualità e dello spirito di appartenenza.»

Ingresso libero