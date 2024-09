Novi Ligure. Un fine settimana dedicato allo Sport.

Le vacanze sono finite quasi per tutti ma, il rientro in città riserva ancora qualche giornata di svago agli abitanti di Novi e dintorni. Sabato 7 settembre, il Comune in collaborazione delle Associazioni Sportive Novesi propone la “Festa dello Sport”.

Il ricco programma della manifestazione prevede una serie di eventi che, come di consueto negli ultimi anni, si terranno in diversi punti della città. Il centro storico e Piazza Indipendenza, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, saranno a disposizione di tutti i bambini che, negli spazi allestiti, potranno guardare e provare varie discipline sportive con giochi ed attività gratuite e scegliere quale, eventualmente intraprendere.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato Sport in Novi e dalla Consulta comunale dello sport, prevede anche una sfilata delle società sportive che alle 17.45 percorreranno il tragitto da via Roma per raggiungere il Circolo Ilva dove sarà disponibile il servizio bar e ristorazione.

La giornata si conclude proprio al Circolo Ilva dove, vecchie glorie U.S. Novese e personaggi novesi disputeranno una partita di calcio per beneficenza, i cui proventi saranno devoluti all’ A.N.F.F.A.S. l’Associazione nazionale che si occupa della tutela delle famiglie di persone con disabilità intellettiva.