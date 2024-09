Nell’Abbazia di San Remigio risuonano le note del piano di Maurizio Baglini.

Nell’ambito del Festival “Settimane Musicali Internazionali“, venerdì 6 settembre alle 21.00, l’Abbazia di San Remigio di Parodi Ligure ospita il pianista Maurizio Baglini. Noto a livello internazionale, Baglini si colloca tra i musicisti più talentuosi della sua generazione. Classe ’75, a soli 24 anni vince il “World Music Piano Master” di Montecarlo, da allora la sua carriera si è evoluta con un’intensa attività concertistica in Europa, America e Asia: oltre milleduecento concerti come solista e altrettanti di musica da camera.

Il suo repertorio spazia da Byrd alla musica contemporanea, con riferimenti alle note di Chopin, Liszt, Schumann. Di Baglini è nota la sua propensione all’improvvisazione delle esecuzioni, ispirazione che rende ogni performance diversa dalla precedente e dalla successiva.

All’Abbazia di San Remigio, Baglini eseguirà un programma costruito su due compositori del periodo romantico, ma appartenenti a due culture distinte quella tedesca di Schumann e quella russa di Musorgskij. Il concerto si basa sulla forma della miniatura ossia di un piccolo brano all’interno di un grande ciclo. Di Robert Schumann eseguirà Arabeske Op.18 e Carnaval Op.9, Scènes mignonnes sur quatre notes. Ciascuna sezione del Carnaval è incentrata su uno dei personaggi del Carnevale, compresi Eusebio e Florestano, le due personalità artistiche contrapposte inventate da Schumann.

I Quadri di un’esposizione di Musorgskij, ispirati alla composizione pittorica dell’amico Victor Hartmann, idealizzano una passeggiata tra i quadri della sua mostra.

Come di consueto, anche in occasione di questo concerto prosegue la raccolta fondi a favore della “Lilt”, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Per info: www.amcpentagramma.com