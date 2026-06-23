Novi si fa “Crocevia” di arti: un’estate tra musica, teatro e cinema

A Novi Ligure si profila una stagione estiva straordinaria, all’insegna della ripartenza culturale e dell’intrattenimento condiviso. Per i prossimi mesi, la città si trasformerà in un ideale e vibrante “Crocevia” di arti, culture e generazioni. È questo, infatti, il nome evocativo scelto dall’Amministrazione comunale per battezzare il nuovo festival che caratterizzerà la stagione calda. La rassegna nasce con l’obiettivo ambizioso di far connettere linguaggi artistici differenti, offrendo nei fine settimana eventi di grande richiamo pensati per un pubblico eterogeneo: famiglie, giovani, appassionati di prosa e amanti della grande musica. Il cuore pulsante della viabilità cittadina cambierà temporaneamente pelle per diventare un teatro a cielo aperto interamente dedicato all’espressione corporea e al movimento. Si comincia sabato 28 giugno con le suggestive esibizioni del Centro Danza Piemonte. Il testimone passerà poi a domenica 18 luglio, dalle 21.00, quando il corso si accenderà con una serata speciale dedicata alle travolgenti sonorità e ai ritmi dell’America Latina, per permettere di far ballare residenti e visitatori.

Il fulcro della movida e dell’intrattenimento trasversale sarà invece Piazza Dellepiane. Sabato 4 luglio la scena sarà tutta per Be cool!, una notte all’insegna della House Music guidata dal noto DJ e produttore ligure Francesco Pittaluga, impreziosita dalle incursioni live del sassofonista professionista Gianluca Roagna. Il weekend successivo, sabato 11 luglio, la piazza ospiterà Silent Disco: un’esperienza immersiva a impatto acustico zero. L’evento, completamente gratuito, metterà a disposizione del pubblico 250 cuffie wireless (fino a esaurimento) per ballare in totale libertà sintonizzandosi su tre canali musicali diversi gestiti da tre DJ in console, salvaguardando così la quiete urbana.

Il culmine della programmazione estiva si toccherà sabato primo agosto con la grande Notte Bianca, l’evento di punta che farà da preludio alla tradizionale Fiera d’Agosto (le cui bancarelle animeranno la città dal 3 al 5 agosto, con lo spettacolo pirotecnico previsto per il 4 agosto in zona stadio). Sul palco saliranno i Disconnect e DJ Shorty, direttamente dalle frequenze di emittenti nazionali di primo piano come Radio m2o e Radio Deejay. Si chiuderà così una ideale “trilogia della console” iniziata a maggio con la Notte Rosa di Dj Molella e proseguita a giugno con il set di Dj Albertino.

Per chi cerca atmosfere più intime e riflessive, l’androne di Palazzo Dellepiane offrirà la cornice ideale per una serie di prestigiosi monologhi domenicali. Il 5 luglio Davide Fabbrocino porterà in scena Bikila, ripercorrendo la leggendaria vittoria del maratoneta etiope Abebe Bikila alle Olimpiadi di Roma 1960. Il 12 luglio l’ospite d’onore sarà lo scrittore Fabio Genovesi, celebre firma del Corriere della Sera e de La Gazzetta dello Sport, nonché commentatore culturale della Rai al Giro d’Italia. Con il suo racconto Sui pedali, Genovesi guiderà il pubblico in una riflessione profonda e ironica sulla bicicletta, intesa non solo come mezzo, ma come strumento spirituale, rivoluzionario e di pura libertà. Il ciclo teatrale si concluderà il 19 luglio con Monica Massone e il suo spettacolo Voci, un viaggio intenso nell’universo femminile attraverso la lente della memoria storica.

La seconda metà di luglio vedrà protagonista anche il Parco Castello, che il 25 e il 26 luglio si trasformerà in un’arena cinematografica all’aperto, offrendo una doppia proiezione quotidiana (alle 20.30 e alle 22,30) per unire il fascino del grande schermo alla magia delle notti estive.

Tra gli altri appuntamenti di rilievo spiccano l’edizione estiva del Festival Lavagnino (mercoledì 29 luglio a Palazzo Dellepiane) con lo spettacolo “Cantautori da cinema“, e l’innovativo Cinemasferico (sabato 2 agosto in piazza Dellepiane), un planetario mobile con proiezioni sferiche a 360 gradi pensato per l’intrattenimento educativo di grandi e piccini.

Il festival Crocevia si congederà ufficialmente dal suo pubblico lunedì 3 agosto in piazza Carenzi, affidando la chiusura al tradizionale e amatissimo Gran Concerto della Madonna della Neve, eseguito dal Corpo Musicale Romualdo Marenco Città di Novi Ligure.

Tutti gli spettacoli del festival sono a ingresso gratuito. I concerti e le rappresentazioni teatrali avranno inizio alle 21.00, a eccezione delle proiezioni cinematografiche al Parco Castello e degli eventi musicali del 4 e 11 luglio, fissati per le 22.00.

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