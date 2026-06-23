La Provincia ha approvato il progetto esecutivo della ricostruzione del tratto della strada provinciale 158 della Lomellina chiuso da marzo del 2025 nel Comune di Novi Ligure. Ora Palazzo Ghilini potrà procedere con l’assegnazione dei lavori. La spesa prevista per l’intervento relativo al cedimento del manto stradale è di 400mila euro, finanziata dalla Regione.

Il movimento, già presente da tempo, si era aggravato nella primavera dello scorso anno: come spiega la Provincia, “le fessurazioni e deformazioni dell’intero corpo stradale, hanno compromesso la percorribilità ed hanno reso necessaria l’interdizione al traffico a tutela della pubblica incolumità”. Subito dopo sono stati eseguiti indagini geognostiche e rilievi topografici che hanno poi portato alla redazione del progetto.

A maggio la Provincia aveva annunciato la riapertura della strada provinciale entro la prossima vendemmia.