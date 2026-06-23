A Serravalle Scrivia arriva l’”Ignotur”: la meteorologia si spiega col sorriso

La meteorologia non è mai stata così accessibile, ironica e… “ignorante”. Domenica 28 giugno, alle 21.00, l’anfiteatro del Parco comunale “Ragazzi della Benedicta” di Serravalle Scrivia ospiterà una tappa dell’“Ignotur”, il fortunato viaggio divulgativo di Gianfranco Saffioti, noto al grande pubblico del web e non solo come il “Meteorologo Ignorante”. In scena ci sarà lo spettacolo “Mi manda Bernacca – Osservare e comprendere Madre Natura”, un chiaro omaggio allo storico colonnello Edmondo Bernacca, pioniere del meteo in TV e simbolo di una comunicazione scientifica autorevole ma alla portata di tutti. L’iniziativa, voluta dal Comune di Serravalle Scrivia e promossa dal vicesindaco e assessore al Commercio Walter Zerbo, nasce con un obiettivo preciso: avvicinare i cittadini ai segreti del clima usando un linguaggio semplice, schietto e lontano dai tecnicismi per soli addetti ai lavori. Grazie al suo stile unico, Saffioti guiderà il pubblico alla scoperta dei meccanismi atmosferici, trasformando concetti complessi in pillole di conoscenza accessibili a chiunque. «Ho scelto di chiamarlo “Ignotur” con un pizzico di autoironia», spiega lo stesso Saffioti. «Racchiude l’essenza di un progetto nato quasi per gioco nel 2022 e che oggi ha già superato le cinquanta tappe tra la Liguria e i territori limitrofi. È una sorta di guida essenziale alla meteorologia e alla climatologia, un percorso divulgativo che aiuta a comprendere una disciplina sempre più presente nella nostra quotidianità.»

Dietro le risate e l’approccio scanzonato, lo spettacolo tocca in realtà corde molto profonde e di stretta attualità, prime tra tutte la cultura della prevenzione e l’autoprotezione di fronte ai fenomeni climatici estremi. «Attraverso il sorriso cerco di affrontare anche temi di grande importanza», conclude il Meteorologo Ignorante. «Oggi abbiamo a disposizione strumenti di monitoraggio meteorologico sempre più efficaci e accessibili: imparare a interpretarli significa acquisire maggiore consapevolezza, riconoscere per tempo le situazioni potenzialmente critiche e adottare comportamenti più sicuri. L’Ignotur vuole essere proprio questo: un’occasione per informare, sensibilizzare e, allo stesso tempo, trascorrere una serata piacevole e stimolante.»

Un’ottima occasione per guardare il cielo con occhi diversi e, soprattutto, più consapevoli. L’ingresso è aperto a tutti gli appassionati e ai curiosi.