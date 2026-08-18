Nuovo incendio sotto controllo a Mornese

Per fermare l’ultimo rogo a Mornese sono stati utilizzati 39 lanci di acqua dall’elicottero dei vigili del fuoco. La zona interessata dalle fiamme di stanotte, dicono dal Comune, è rimasta circoscritta al fronte in faccia a Cascina Seruggia. “In prima mattinata ha operato per due ore un elicottero che, con 39 lanci d’acqua, ha raffreddato il terreno ed impedito all’incendio di allargarsi. Dalle 10.30 è operativo il drone per mappare l’area, rilevando, con l’ausilio di termocamere, le zone di maggior calore. Presenti sul posto diverse squadre di Vigili del Fuoco e di Volontari A.I.B che stanno cercando di bonificare le postazioni anche da terra”.