Riaprono le Poste dopo I lavori conclusi in ritardo

L’ufficio postale di Arquata Scrivia riapre oggi, 18 agosto, al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. La riapertura è avvenuta in ritardo rispetto al calendario fissato inizialmente daPoste italiane.

Sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane dedicata ai nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti.

L’ufficio postale è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

L’ufficio postale di via Libarna 201 è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 13:35, il sabato fino alle 12:35.