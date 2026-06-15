Odissea per i pendolari sulla Novi-Milano a causa dei lavori sul ponte del Po

Quattro mesi di passione per lavoratori e studenti. I cantieri sul ponte del Po, partiti il 3 giugno e destinati a durare fino al 30 settembre 2026, stanno letteralmente paralizzando la linea ferroviaria Novi Ligure-Milano, un asse vitale per il territorio. Tra corse dirette cancellate, l’introduzione di bus sostitutivi a passo di lumaca e la scure della chiusura del Passante ferroviario di Milano prevista per agosto, la situazione è ormai al limite del collasso. La protesta dei pendolari, costretti a subire un drastico aumento dei tempi di percorrenza a fronte di abbonamenti pagati sempre a prezzo pieno, ha spinto l’Amministrazione Comunale di Novi Ligure a scendere in campo con decisione. Il Sindaco Rocchino Muliere e il Vice Sindaco Simone Tedeschi hanno preso carta e penna inviando una lettera formale e urgente ai vertici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ai Ministeri competenti, agli Assessori ai Trasporti di Piemonte e Lombardia, oltre che ai parlamentari e ai consiglieri regionali della zona. La richiesta è una sola: l’attivazione immediata di un tavolo di coordinamento istituzionale per ridisegnare un piano di mobilità che non penalizzi i cittadini.

“Gli utenti stanno pagando un prezzo altissimo in termini di tempo e qualità della vita, continuando a versare tariffe integrali per un servizio dimezzato,” fa sapere l’amministrazione novese. Il Comune non si limita a protestare, ma avanza una serie di proposte concrete per sbloccare l’impasse ed evitare il definitivo tracollo estivo: richiesta l’introduzione immediata di navette dirette (senza fermate intermedie) nelle fasce orarie di punta tra Novi Ligure, Tortona e Milano. Attivazione di un itinerario alternativo che passi da Mortara per raggiungere Milano Romolo, supportato da tariffe integrate. Valutazione del prolungamento da Alessandria a Novi Ligure di due treni chiave di Trenord: il 10026 al mattino e il 10065 la sera.

Oltre alla gestione logistica della crisi, Palazzo Pallavicini punta il dito sulla questione economica. L’Amministrazione ha sollecitato la massima trasparenza informativa sulle modifiche dei viaggi e, soprattutto, l’introduzione di tutele economiche straordinarie e automatiche. La richiesta prevede rimborsi o sconti netti sulle tariffe, insieme alla garanzia che gli abbonamenti già acquistati siano validi su tutti i percorsi alternativi. L’obiettivo è chiaro: salvaguardare il diritto costituzionale alla mobilità della comunità novese, prima che l’estate si trasformi in un totale blocco dei trasporti.