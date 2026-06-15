A Serravalle Scrivia inaugurati la Panchina della Gentilezza e il murale sulla Pace disegnato davanti all’ingresso delle scuole. La cerimonia si è svolta mercoledì 10 giugno. Il murale, ideato su progetto degli alunni della Scuola Secondaria dell’Istituto e realizzato sul muro antistante l’edificio, misura 24 metri di lunghezza per 3 metri di altezza e raffigura opere delle classi che hanno partecipato al progetto, coadiuvate dai loro insegnanti e dagli operatori dell’associazione “Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia”.

Alla cerimonia hanno preso parte insegnanti e familiari degli studenti insieme al dirigente scolastico Alberto Tognoni, al sindaco Luca Biagioni e al parroco Don Luca Gatti e i rappresentanti dell’associazione “Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia”. Gianni Torchia