A Bosio l’educazione ambientale torna protagonista con un’iniziativa unica nel panorama didattico alessandrino. La scuola primaria del paese partecipa infatti al Percorso SAVE Ambassador del Museo del Risparmio di Torino, una coinvolgente competizione nazionale dedicata alle scuole primarie sul tema del riciclo, arricchita – solo per Bosio – da due laboratori in esclusiva, uno in programma, domani, 9 dicembre, e il secondo previsto in primavera. Il progetto prende il via mentre è ancora vivo l’entusiasmo per il percorso di educazione finanziaria concluso ad aprile, culminato nella memorabile visita degli alunni proprio al Museo del Risparmio. Un’esperienza che ha lasciato negli studenti e negli insegnanti un ricordo positivo e la voglia di continuare a esplorare i temi del risparmio e della sostenibilità. La nuova iniziativa rafforza quindi il solido legame di collaborazione tra la scuola di Bosio e il Museo del Risparmio, istituzione di rilievo internazionale che promuove un uso consapevole ed efficiente delle risorse: non solo economiche, ma anche – e sempre più – ambientali. Un approccio che trova piena sintonia con i valori della comunità bosiese. A sostenere e strutturare il percorso è, ancora una volta, l’Associazione Amici Acquedotto Bosio, nata appena tre anni fa per tutelare la risorsa idrica locale e oggi protagonista di un crescente impegno nelle iniziative ESG rivolte a tutte le fasce di età. Un’associazione giovane, ma già capace di portare sul territorio progetti di qualità, alcuni dei quali varcano perfino i confini comunali. Con SAVE Ambassador, Bosio si prepara dunque a formare una nuova generazione di cittadini attenti, curiosi e responsabili. E i piccoli alunni, pronti a diventare “ambasciatori” del riciclo, sono già carichi di entusiasmo. Giovanna Paladino, direttore e curatore del Museo del Risparmio, si è detta “molto soddisfatta della collaborazione con la Scuola di Bosio, cominciata lo scorso anno con lo svolgimento in classe di un laboratorio sulla corretta gestione del cibo, dal punto di vista della sostenibilità economica – argomento che quest’anno verrà approfondito e affiancato dalle attività in tema di economia circolare, nell’ottica (propria del MdR) di sensibilizzazione sull’uso consapevole delle risorse scarse, da quelle economiche a quelle naturali“.