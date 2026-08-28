Parodi Ligure. Risate e arte all’Abbazia di San Remigio

Una serata all’insegna della commedia brillante e dell’arte visiva quella in programma sabato 29 agosto, alle 21.00, nell’Abbazia di San Remigio. L’Associazione Teatrale I Mancini del Quarto porta sul palco lo spettacolo “Quando mia moglie è in vacanza”, un appuntamento promosso in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia e con il patrocinio del Comune di Parodi Ligure. Al centro della trama, le vicende di un marito stacanovista costretto a rimanere in città in pieno agosto per seguire i propri affari, mentre la consorte si gode il meritato riposo estivo lontano da casa. Tra equivoci, tentazioni, libertà improvvisata e una serie di esilaranti contrattempi, la commedia esplora con ritmo e leggerezza le avventure (e disavventure) del protagonista solitario. A dare voce e corpo ai personaggi saranno gli attori Marco Zanutto ed Eleonora Bombino, pronti a trascinare il pubblico in una sequenza incalzante di battute comiche. La serata offrirà inoltre una proposta culturale integrata: prima e dopo la rappresentazione teatrale, il pubblico potrà visitare l’esposizione “Due sguardi oltre l’acquarello”, che raccoglie le opere degli artisti Bruno Farinelli e Piero Mattirolo, allestita negli spazi del complesso abbaziale.

L’ingresso all’evento è a offerta libera.