La provinciale 158 della Lomella ha riaperto oggi, 28 agosto, ma solo dalle 6 alle 18. La strada resterà quindi chiusa durante la notte. La Provincia parla di ripertura provvisoria, “con transito consentito ai soli veicoli agricoli del Consorzio Tutela del Gavi impiegati per la campagna vendemmiale” , del tratto chiuso da marzo 2025 nel territorio di Novi Ligure, al chilometro 3, fino al 15 settembre a senso unico alternato e con limite di velocità 10km/h.
Dal 16 settembre nuova chiusura per l’apertura del cantiere per la sistemazione del cedimento che ha causato l’interruzione della viabilità.