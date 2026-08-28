Albera Ligure: una festa tra storia e sapori all’antico Mulino di Santamaria

Nel cuore della Val Borbera, dove il tempo sembra essersi fermato tra il verde dei boschi e lo scorrere limpido delle acque, l’antico Mulino di Santamaria (noto anche come Mulino Maletto) torna protagonista. Domenica 30 agosto, la storica struttura situata nella frazione di Albera Ligure aprirà le sue porte al pubblico per una giornata speciale dedicata alla riscoperta delle tradizioni rurali, del lavoro artigianale e dei sapori del territorio. Con origini storiche documentate fin dal Medioevo e un impianto ottocentesco giunto fino a noi grazie ad attenti interventi di restauro conservativo, il Mulino di Santamaria rappresenta una delle più preziose testimonianze di archeologia rurale della valle. La struttura, dotata di macine in pietra e alimentata da un sistema idraulico di canali e chiuse, ha garantito per generazioni la macinazione dei cereali locali e delle castagne, risorsa fondamentale per la sopravvivenza delle comunità dell’Appennino ligure-piemontese. La giornata del 30 agosto offrirà a visitatori, l’opportunità di una visita all’interno di un vero mulino, accompagnata dal ritmo scrosciante dell’acqua che fa girare la ruota. L’esperienza sarà completata dai ricordi della vita dei mugnai di un tempo raccontati da un autentico mugnaio. Inoltre, Guido Santamaria leggerà alcuni brani tratti dal libro redatto dal padre Orazio, detto Rino, volume che raccoglie memorie orali, documenti di famiglia, fotografie d’epoca del borgo. Nel corso della giornata saranno servite le focacce preparate artigianalmente e farcite con ingredienti del territorio, accompagnate da birra altrettanto artigianale e, all’ora dell’aperitivo, saranno a disposizione spritz e gin tonic con relativi stuzzichini. Previsti momenti di convivialità all’aperto, come la caccia al tesoro dedicata ai bambini, o quattro passi tra le bancarelle del mercatino allestito nel piccolo borgo.

L’appuntamento di domenica 30 agosto, oranizzato dalla Pro Loco di Albera Ligure, rappresenta un’occasione ideale per trascorrere una giornata tra cultura, natura e memoria condivisa, celebrando un luogo simbolo dell’identità dell’alta Val Borbera. L’ingresso all’area e le visite sono aperti a tutti.