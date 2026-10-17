Una escursionista di 62 anni e stata soccorsa oggi in Val Borbera in zona Costa Merlassino, lungo il sentiero per Rivarossa. La donna, mentre faceva un’escursione, è scivolata provocandosi una sospetta frattura all’arto inferiore. La quadra del Soccorso Alpino della Provincia di Alessandria è intervenuta con la presenza di sanitari che, stabilizzata l’escursionista, ha provveduto al trasporto in barella fino all’ambulanza.