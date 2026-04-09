“Pitum pitum pa!”: a Novi Ligure il teatro formato bimbo

Novi Ligure punta sui piccolissimi. Nasce “Pitum pitum pa!”, un percorso teatrale e formativo ideato da Ombretta Zaglio (attrice, regista e anima de Il Teatro del Rimbalzo) in collaborazione con la Biblioteca Civica e i Nidi Comunali. L’iniziativa si inserisce nel solco di Nati per Leggere, trasformando l’infanzia da semplice spettatrice a protagonista attiva. Come spiega la stessa Zaglio, il cuore del progetto è l’ascolto: un investimento culturale che riconosce ai bambini, sin dai primi mesi di vita, il diritto alla bellezza e allo stupore.

Il Calendario degli appuntamenti

Il progetto si articola in diverse tappe, coinvolgendo non solo i bambini ma anche educatori e famiglie:

Sabato 11 aprile (ore 11:00) | Biblioteca Civica Inaugurazione: Presentazione pubblica del progetto presso la Sala Conferenze per illustrare finalità e tappe del percorso.

Inaugurazione: Presentazione pubblica del progetto presso la Sala Conferenze per illustrare finalità e tappe del percorso. Martedì 13 e Mercoledì 14 aprile | Nidi Comunali Teatro a scuola: La narrazione entra direttamente nei nidi “Girasole” e “Aquilone”, portando la magia del teatro nel contesto quotidiano dei piccoli.

Teatro a scuola: La narrazione entra direttamente nei nidi “Girasole” e “Aquilone”, portando la magia del teatro nel contesto quotidiano dei piccoli. Sabato 9 maggio (ore 09:30) | Biblioteca Civica Formazione: Laboratorio “Il teatro per l’infanzia: esperienza immersiva” . Un incontro dedicato a educatori, insegnanti e bibliotecari per approfondire l’arte del racconto.

Formazione: Laboratorio . Un incontro dedicato a educatori, insegnanti e bibliotecari per approfondire l’arte del racconto. Sabato 23 maggio (ore 10:00) | Sala 0-6 Biblioteca Gran finale: Spettacolo “Hansel e Gretel”. Un momento di narrazione condivisa dedicato ai bambini dai 2 anni in su e ai loro genitori.

L’obiettivo: Valorizzare i bambini come spettatori consapevoli e offrire agli adulti nuovi strumenti per comunicare attraverso la fantasia e il gioco.