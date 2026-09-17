Rivoluzione viabilità in via Dacatra: senso unico e nuovi parcheggi

Cambia il volto della viabilità in via Don Beniamino Dacatra. Sono partiti questa mattina i lavori di rifacimento della segnaletica stradale che porteranno a una modifica sostanziale della circolazione nel quartiere: al termine del cantiere, l’accesso da via Verdi diventerà a senso unico di marcia. Il piano, varato dall’Amministrazione Comunale, non punta soltanto a snellire e mettere in sicurezza i flussi di traffico, ma risponde anche alla cronica richiesta di posti auto nella zona. La riorganizzazione degli spazi permetterà infatti di ricavare nuovi stalli di sosta lungo il margine della carreggiata.
Per garantire la sicurezza del personale al lavoro, l’area interessata è sottoposta a limitazioni provvisorie fino al completamento delle opere: divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il tratto interessato dall’intervento. Chiusura temporanea al transito veicolare nelle fasi di lavorazione, con deroga esclusiva per residenti e aventi diritto. Possibili restringimenti di carreggiata nei momenti operativi più critici.
La polizia locale e gli uffici tecnici raccomandano la massima prudenza agli automobilisti, invitando a rispettare la cartellonistica provvisoria di cantiere e a prestare attenzione al momento dell’attivazione definitiva del senso unico da via Verdi.