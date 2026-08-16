Ci sono due offerte per la gestione della rotonda all’ingresso dell’autostrada A7 a Serravalle Scrivia. Il Comune la scorsa primavera aveva pubblicato un avviso scaduto il 21 maggio dopo che, nel 2025, il Consorzio tutela del Gavi, aveva gettato la spugna, smantellando l’allestimento presente dal decennio scorso che indicava Serravalle Scrivia come ingresso nelle Terre del Gavi. I motivi erano legati all’incompatibilità del totem con le verifiche statiche della torre faro e con l’installazione in sicurezza delle nuove luci a LED, questioni sollevate dall’Anas, proprietaria della rotonda, oltre alle difficoltà nella manutenzione dell’area verde in sicurezza da parte degli operai, soprattutto in estate. Così, anche il caratteristico vigneti di Cortese era stato estirpato, lasciando la rotonda del tutto spoglia.

L’amministrazione comunale con l’avviso pubblicato in primavera puntava “a un costante miglioramento della qualità delle aree verdi urbane e a un sensibile contenimento dei costi di gestione dell’ente”. Ora emerge che sono due le offerte depositate in municipio: al momento non sono stati resi noti i nominativi delle aziende. Le offerte saranno valutate dalle commissione tecnica: un peso importante nell’offerta verrà dato alla valorizzazione del territorio e delle attività economiche di pregio. La durata della gestione sarà di tre anni, rinnovabili: l’azienda vincitrice potrà sponsorizzare la sua attività e dovrà mantenere in ordine la rotonda.