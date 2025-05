Ruba tre smartphone a La Spezia: denunciato a Serravalle dai carabinieri

Attenzione rivolta ai luoghi di alta affluenza, come i centri commerciali, con i carabinieri novesi impegnati nell’area dell’Outlet e del Retail park in servizi mirati a contrastare i reati predatori, anche nei parcheggi al di fuori dell’area commerciale. È qui che un uomo ha destato l’interesse della pattuglia dei Carabinieri Novi Ligure, che lo ha controllato e trovato in possesso di tre smartphone, due dei quali privi di SIM. Nonostante le rimostranze dell’uomo, i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti sui telefoni, scoprendone l’origine illecita. I dispositivi, del valore di oltre 2000 euro complessivi, sono infatti risultati rubati nella provincia di La Spezia. L’uomo, peraltro sprovvisto di permesso di soggiorno, è stato anche denunciato perché irregolare sul territorio nazionale oltre che per ricettazione.

Ai Carabinieri, la gratitudine dei proprietari, che avevano ormai perso ogni speranza di recuperare i propri smartphone, e che invece, dopo essere stati inaspettatamente contattati, ne hanno ottenuto la restituzione.

Proseguono incessanti i controlli dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Novi Ligure su tutto il territorio e nelle aree commerciali, al fine di prevenire ogni genere di reato e garantire la sicurezza di cittadini e utenti.