Per gli stalli blu ad Arquata Scrivia arriva il sistema “EasyPark”, che consente il

pagamento della sosta tramite il telefonino. Finora, i parcheggi a pagamento, situati soprattutto intorno alla stazione ferroviaria, si possono utilizzare attraverso il “gratta e sosta” acquistando il tagliando e il parcometro ma l’amministrazione comunale, che gestisce in proprio il servizio, intende facilitare l’utenza attivando il nuovo sistema, che sarà facoltativo in aggiunta a quelli attuali.

La giunta comunale per questo ha approvato una convenzione con la società “EasyPark”, valida al momento per un anno.

Il nuovo sistema di pagamento è considerato conveniente e funzionale per gli utenti dagli amministratori comunali poiché non è necessario dotarsi di dispositivi per attivare il servizio ma basterà creare un portafoglio digitale destinato al pagamento degli importi per la sosta. Inoltre, l’utente, tramite l’applicazione, potrà attraverso il proprio dispositivo elettronico attivare, prolungare, interrompere la sosta e potrà in caso di necessità contattare il servizio clienti della ditta Easy Park telefonicamente o via mail.

Gli utenti potranno controllare l’effettivo pagamento mediate un’App dedicata e gratuita che con l’inserimento della targa del veicolo restituisce la situazione sul pagamento della sosta.

Le tariffe applicate per la sosta sono quelle attualmente previste dal Comune. La ditta EaSyPark installerà a proprie spese una serie tabelle informative per pubblicizzare il servizio.