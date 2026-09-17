Serravalle rende omaggio a Italo Rava per il suo ruolo nella valorizzazione di Libarna antica.

Sabato 26 settembre, alle 10,30, sarà inaugurata una targa in suo ricordo nel parcheggio dell’area archeologica, uno spazio adibito a metà degli anni ’80, grazie all’impegno di Rava come presidente della Pro Loco, in sinergia con l’allora sindaco Raffaele Palamone.

“Erano anni – ricordano dall’associazione Libarna Arteventi – in cui si stava sviluppando la promozione del turismo locale, con Libarna tra i maggiori siti culturali provinciali da valorizzare che si è trovata pronta grazie alla guida dell’archeologa Silvana Finocchi, funzionaria della Soprintendenza, e alla lungimiranza di Italo Rava.

L’impegno non solo nel campo della promozione turistica e valorizzazione culturale, ma anche nel promuovere le eccellenze gastronomiche, tra tutte la focaccia, è stato infatti tra i principali promotori per il riconoscimento della “focaccia novese”.

Un grande “Maestro dell’arte bianca”, che si è speso per il suo territorio ancora prima che si parlasse di territorio”.

Rava viene ricordato come “persona generosa, sempre pronto ad aiutare e sostenere ogni iniziativa che potesse far conoscere i luoghi in cui è nato e vissuto, da Libarna, agli oratori, alla chiesa Collegiata con l’organo Serassi, nel sostenere fin dalla nascita la Polifonica di Serravale, nel far conoscere prodotti e piatti insieme alle tradizioni locali”.

Italo Rava sarà quindi ricordato come “Maestro dell’arte bianca, munifico che si è speso per la valorizzazione di Libarna e del suo territorio”.