Il clarinetto si fa voce: il viaggio musicale del Duo Bertolini-Alessandri

La musica da camera torna ad animare il territorio con la dodicesima edizione delle Settimane Musicali Internazionali. Sabato 19 settembre, alle 21.00, la prestigiosa rassegna fa tappa a Capriata d’Orba per un appuntamento di rilievo: nella storica cornice della Sala SAOMS andrà in scena il concerto intitolato Tra il salotto e l’opera. Uno spazio che da sempre rappresenta un punto di ritrovo e partecipazione per la comunità locale e che, per l’occasione, offrirà l’atmosfera ideale e raccolta per esaltare l’intima dimensione cameristica della serata. Protagonista dell’evento sarà il Duo Bertolini-Alessandri, composto da due interpreti giovanissimi ma con un bagaglio artistico già ampiamente riconosciuto dentro e fuori dai confini nazionali. Al clarinetto siederà Nicola Bertolini (classe 2007), allievo di Laura Magistrelli al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e di Calogero Palermo all’Accademia Scatola Sonora di Roma. Forte di numerose affermazioni in concorsi di primo piano, Bertolini ha già calcato palcoscenici di calibro mondiale come la Carnegie Hall di New York e la Philharmonie di Lussemburgo, sia in recital sia in veste di solista con orchestra. Al pianoforte ci sarà il diciannovenne Antonio Alessandri, nome già caro al pubblico di istituzioni storiche quali la Società del Quartetto di Milano, MITO SettembreMusica e il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Nel 2024 Alessandri ha firmato il proprio debutto discografico incidendo un monumento della letteratura tastieristica: le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach.

A guidare l’ascolto sarà un filo conduttore preciso: il clarinetto concepito come voce umana, capace di passare con naturalezza dal sussurro confidenziale del salotto ottocentesco all’estro virtuosistico e scenico del teatro lirico. Il programma si apre con una vetta della maturità compositiva di Johannes Brahms, la Sonata op. 120 n. 2, pagina di calda intensità lirica e perfetto equilibrio tra i due strumenti. L’atmosfera muta radicalmente con la Première Rhapsodie di Claude Debussy, dove il timbro si fa liquido e cangiante, oscillando tra trasparenze impressionistiche e improvvise fiammate virtuosistiche. La dimensione prettamente teatrale troverà il suo culmine nel celebre Gran Duo Concertante di Carl Maria von Weber: qui il clarinetto si trasforma nel protagonista di una vera e propria scena d’opera senza parole, tra arie cantabili, slancio drammatico e passaggi di funambolica agilità tecnica. A chiudere il cerchio saranno infine i Fantasiestücke op. 73 di Robert Schumann, trittico poetico in cui il pudore iniziale si scioglie gradualmente in un crescendo appassionato ed elettrizzante.