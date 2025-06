Ludovica Cavo ha dominato nei “suoi” 400hs il meeting internazionale di Mondovì nella giornata del 2 giugno.

Dopo due anni è riuscita ad abbassare il suo record personale, facendo realizzare un ottimo 57″47 che le ha permesso di vincere la gara e di realizzare anche il record del meeting sui 400 hs.

“Una prestazione di assoluto rispetto, essendo tra l’altro solo la seconda uscita dell’anno sui 400 hs – sottolinea Andrea Camussa, manager dell’atleta di Gavi -. La condizione è buona e tutto sta procedendo nella giusta direzione in vista dei campionati italiani e in previsione della convocazione per i campionati europei di Bergen in Norvegia. Nonostante abbia realizzato il suo miglior crono della carriera, ci sono ancora margini di miglioramento e sono sicuro che l’atleta gaviese cercherà di dimostrarlo già dalle prossime gare”.