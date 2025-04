Strada e mountain bike. I “Cinghiali” novesi non temono confronti

Nel pieno “rispetto agonistico” della multidisciplinarità, la società novese I Cinghiali Evo, si è divisa in gruppi, per far gareggiare i propri atleti nei vari impegni su strada e in mountain bike. Per quanto concerne l’attività off road, i nostri Giovanissimi (7/12 anni) sono stati impegnati a Forte Begato, siamo in Liguria, per la quarta edizione del trofeo Più Sport prova del Challenge Ligure Xco. Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice al debutto stagionale della challenge della Fci Liguria, con la prima prova ospitata nel suggestivo scenario del Forte Begato di Genova. I risultati dei nostri biker. Nei G4 (10 anni) Mattia Camera, parte forte, imponendo un gran ritmo alla gara, cogliendo una splendida, e meritata, vittoria, con un netto margine di vantaggio sugli immediati avversari. Nei G5 (11 anni) Leonardo Albano, pedala a testa bassa tutta la gara, cercando di ritrovare la forma migliore, chiudendo tredicesimo. Nei G6 (12 anni), grande bagarre e continui scambi di posizione tra i primi cinque concorrenti. In questa affascinante sfida ci sono anche Thomas Andrea Parenti e Mario Carlo Papa. Dopo aver occupato la prima e la seconda posizione, i due bikers del team di Novi Ligure, chiudono rispettivamente al quarto e quinto posto. Centra la top ten, chiudendo nono Massimo Bianchi, obbiettivo sfumato per John Lukas Di Marco (dodicesimo). Un plauso anche a Leonardo Scapigliati (ventesimo).

A Eboli (Sa) si è disputata la seconda prova del circuito nazionale Xco del Borbonica Cup, gara organizzata dall’Asd Rampikevoli. Nella gara riservata agli Esordienti del I anno (13 anni) Tommaso Pegoraro conclude al quarto posto, mancando il podio in volata giungendo anche a soli due secondi dal secondo classificato.

Per quanto concerne la strada siamo a Castelletto Sopra Ticino, con la 42^ del Gp Resistenza per la categoria Allievi (categoria unica) gara che proponeva 58,200 km. Al via 96 concorrenti con il vincitore che ha chiuso alla media dei 40,906 km/h. Buonissima la tredicesima posizione conquistata da Lorenzo Tassistro che rimane nel gruppo principale. Nel secondo gruppo Lorenzo Balbi. In gara anche Filippo Minafra atleta che viene fermato all’ultimo dei sei giri previsti. Sempre nella località novarese, si è disputata la corsa per Esordienti con il memorial Besozzi. Tracciato di 29,100 km per gli Esordienti del I anno (13 anni) e di 38,800 km (memorial Argenton) per gli atleti del II anno (14 anni). In questo contesto si mette in evidenza il nostro Nicolò Maglietti, con il ciclista che chiude al quarto posto (a 22” dal vincitore che ha archiviato la corsa alla media dei 37,398 km/h), mancando il podio per quattordici secondi, vincendo la volata del gruppo. Rottura meccanica, invece, per Davide Ghezzi, con Alberto Poggio fermato al terzo giro. Nella gara riservata agli atleti del I anno, infine, Lorenzo Moccagatta termina la sua gara nel gruppo di testa in tredicesima posizione in volata.

A Termo(Sp) di scena il campionato regionale strada Fci Liguria per Esordienti del I anno (13 anni) gara di 30,400 km valida per Gp D’Apertura, che proponeva un circuito di 4300 metri da effettuare più volte. Il nostro esordiente Alessandro Balbi sfiora il podio per pochissimo chiudendo quarto.

In campo femminile Angelica Ricchitelli ed Anna Mombello hanno gareggiato a Legnano (Mi) alla 105^ edizione della Targa d’Oro Città di Legnano. Ottimo decimo posto per Anna Mombello nella gara riservata alle Esordienti del II anno (14 anni) in un tracciato di 30 km, con al via trentotto concorrenti. Nella gara unica per le Allieve (15/16 anni), con la presenza di 62 cicliste, Angelica Ricchittelli rimane con il gruppo inseguitore, che termina ad una cinquantina di secondi dalla vincitrice.