Non si ferma la corsa dell’Arquata Volley, che nella serata di sabato 21 novembre espugna con autorità il campo genovese della Palestra ISEF superando per 0-3 (parziali: 21-25, 24-26, 21-25) la Nuova Oregina. Con questo successo sale a tre la striscia di vittorie consecutive per la formazione arquatese, che conquista momentaneamente la vetta della classifica seppure in condivisione e con una gara giocata in più.

Una prova di grande maturità su un campo difficile, contro una formazione di vertice fisicamente attrezzata e spinta dal calore del pubblico di casa. L’Arquata ha approcciato l’incontro con grande determinazione e concentrazione fin dalle prime battute, prendendo subito il comando in tutti e tre i parziali grazie a una fase difensiva attenta e a contrattacchi efficaci. Emblematico l’andamento del terzo set: dopo aver scavato un solco profondissimo fino al 24-13, le arquatesi hanno subìto il ritorno d’orgoglio delle padroni di casa – complici anche un po’ di fisiologica tensione sul punto decisivo – prima di chiudere definitivamente i conti sul 25-21.

“È stata una bella prestazione, ancora in crescendo rispetto alle uscite precedenti, con molti tratti di ottima pallavolo – commenta lo staff tecnico dell’Arquata Volley – Le ragazze sono partite forte conducendo sempre i set. Nel terzo parziale abbiamo avuto un piccolo passaggio a vuoto sul finale, tra la forza della disperazione delle avversarie e la classica “sindrome dell’ultimo punto”, ma nel complesso resta una grande prova di carattere”.

Sulla stessa linea d’onda lo spogliatoio e la dirigenza al seguito della squadra: “A volte abbiamo ancora qualche momento di buio in cui permettiamo alle avversarie di rientrare – raccontano le atlete – ma siamo state brave a tirare fuori grinta e carattere per riprendere subito il comando del gioco. È stata davvero una bella partita”. Piena soddisfazione anche da parte dei dirigenti presenti in panchina, che condividono l’analisi dello staff tecnico e applaudono la solidità mentale dimostrata dal gruppo.

Lo sguardo è ora rivolto al prossimo impegno: venerdì prossimo l’Arquata tornerà tra le mura amiche per un altro big match ad altissima quota contro la Normac AVB, diretta concorrente per l’ingresso ai play-off.

Settore Giovanile: esordio a testa alta per l’Under 15. Nel fine settimana ha preso il via anche il campionato Under 15: le giovani arquatesi hanno ceduto in casa per 1-3 contro il Torriglia (parziali: 23-25, 21-25, 25-20, 20-25), al termine di una gara molto equilibrata e combattuta punto a punto, decisa soltanto da episodi. Una prestazione comunque incoraggiante che lascia ben sperare per il proseguo della stagione.