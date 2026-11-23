Non si ferma la corsa dell’Arquata Volley, che nella serata di sabato 21 novembre espugna con autorità il campo genovese della Palestra ISEF superando per 0-3 (parziali: 21-25, 24-26, 21-25) la Nuova Oregina. Con questo successo sale a tre la striscia di vittorie consecutive per la formazione arquatese, che conquista momentaneamente la vetta della classifica seppure in condivisione e con una gara giocata in più.
Una prova di grande maturità su un campo difficile, contro una formazione di vertice fisicamente attrezzata e spinta dal calore del pubblico di casa. L’Arquata ha approcciato l’incontro con grande determinazione e concentrazione fin dalle prime battute, prendendo subito il comando in tutti e tre i parziali grazie a una fase difensiva attenta e a contrattacchi efficaci. Emblematico l’andamento del terzo set: dopo aver scavato un solco profondissimo fino al 24-13, le arquatesi hanno subìto il ritorno d’orgoglio delle padroni di casa – complici anche un po’ di fisiologica tensione sul punto decisivo – prima di chiudere definitivamente i conti sul 25-21.
“È stata una bella prestazione, ancora in crescendo rispetto alle uscite precedenti, con molti tratti di ottima pallavolo – commenta lo staff tecnico dell’Arquata Volley – Le ragazze sono partite forte conducendo sempre i set. Nel terzo parziale abbiamo avuto un piccolo passaggio a vuoto sul finale, tra la forza della disperazione delle avversarie e la classica “sindrome dell’ultimo punto”, ma nel complesso resta una grande prova di carattere”.
Sulla stessa linea d’onda lo spogliatoio e la dirigenza al seguito della squadra: “A volte abbiamo ancora qualche momento di buio in cui permettiamo alle avversarie di rientrare – raccontano le atlete – ma siamo state brave a tirare fuori grinta e carattere per riprendere subito il comando del gioco. È stata davvero una bella partita”. Piena soddisfazione anche da parte dei dirigenti presenti in panchina, che condividono l’analisi dello staff tecnico e applaudono la solidità mentale dimostrata dal gruppo.
Lo sguardo è ora rivolto al prossimo impegno: venerdì prossimo l’Arquata tornerà tra le mura amiche per un altro big match ad altissima quota contro la Normac AVB, diretta concorrente per l’ingresso ai play-off.
Settore Giovanile: esordio a testa alta per l’Under 15. Nel fine settimana ha preso il via anche il campionato Under 15: le giovani arquatesi hanno ceduto in casa per 1-3 contro il Torriglia (parziali: 23-25, 21-25, 25-20, 20-25), al termine di una gara molto equilibrata e combattuta punto a punto, decisa soltanto da episodi. Una prestazione comunque incoraggiante che lascia ben sperare per il proseguo della stagione.
Una prova di grande maturità su un campo difficile, contro una formazione di vertice fisicamente attrezzata e spinta dal calore del pubblico di casa. L’Arquata ha approcciato l’incontro con grande determinazione e concentrazione fin dalle prime battute, prendendo subito il comando in tutti e tre i parziali grazie a una fase difensiva attenta e a contrattacchi efficaci. Emblematico l’andamento del terzo set: dopo aver scavato un solco profondissimo fino al 24-13, le arquatesi hanno subìto il ritorno d’orgoglio delle padroni di casa – complici anche un po’ di fisiologica tensione sul punto decisivo – prima di chiudere definitivamente i conti sul 25-21.
“È stata una bella prestazione, ancora in crescendo rispetto alle uscite precedenti, con molti tratti di ottima pallavolo – commenta lo staff tecnico dell’Arquata Volley – Le ragazze sono partite forte conducendo sempre i set. Nel terzo parziale abbiamo avuto un piccolo passaggio a vuoto sul finale, tra la forza della disperazione delle avversarie e la classica “sindrome dell’ultimo punto”, ma nel complesso resta una grande prova di carattere”.
Sulla stessa linea d’onda lo spogliatoio e la dirigenza al seguito della squadra: “A volte abbiamo ancora qualche momento di buio in cui permettiamo alle avversarie di rientrare – raccontano le atlete – ma siamo state brave a tirare fuori grinta e carattere per riprendere subito il comando del gioco. È stata davvero una bella partita”. Piena soddisfazione anche da parte dei dirigenti presenti in panchina, che condividono l’analisi dello staff tecnico e applaudono la solidità mentale dimostrata dal gruppo.
Lo sguardo è ora rivolto al prossimo impegno: venerdì prossimo l’Arquata tornerà tra le mura amiche per un altro big match ad altissima quota contro la Normac AVB, diretta concorrente per l’ingresso ai play-off.
Settore Giovanile: esordio a testa alta per l’Under 15. Nel fine settimana ha preso il via anche il campionato Under 15: le giovani arquatesi hanno ceduto in casa per 1-3 contro il Torriglia (parziali: 23-25, 21-25, 25-20, 20-25), al termine di una gara molto equilibrata e combattuta punto a punto, decisa soltanto da episodi. Una prestazione comunque incoraggiante che lascia ben sperare per il proseguo della stagione.