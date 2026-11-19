Comincia nel migliore dei modi la nuova avventura casalinga per l’Arquata Volley nella terza giornata del campionato di Prima Divisione Femminile Ligure (Girone B). Venerdì sera, sul parquet del Palazzetto dello Sport di Via Verdi a Stazzano, le ragazze arquatesi hanno conquistato una splendida vittoria per 3-0 (25-21, 25-22, 25-22) contro un avversario ostico e molto ben messo in campo come il Santa Sabina Junior.

Una serata di grande sport e partecipazione, impreziosita dalla presenza di un buon pubblico, incuriosito dalla nuova struttura che da qui in avanti ospiterà allenamenti e gare, e dalla gradita visita del sindaco di Stazzano, Pierpaolo Bagnasco, che ha voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni locali alla squadra.

La cronaca del match: carattere, pazienza e brividi nel finale

Il netto 3-0 finale va letto analizzando l’andamento di una partita tutt’altro che semplice. In entrambi i primi due set, soprattutto nel primo, le padrone di casa sono partite un po’ a rilento, concedendo qualcosa in avvio alle avversarie genovesi. Con ordine, pazienza e grande maturità tattica, l’Arquata ha saputo aspettare il momento giusto per ricucire lo strappo, ribaltare il punteggio e chiudere i parziali a proprio favore.

Nel terzo set la gara sembrava scorrere sui binari della tranquillità: le arquatesi hanno preso il largo fino a un rassicurante 17-7 (ben 10 lunghezze di vantaggio). Ma nel volley, si sa, la partita non è mai finita: un calo di tensione da una parte unito alla reazione d’orgoglio delle ospiti dall’altro, ha riaperto i giochi fino al 22-20. Mister Tamburini ha giustamente fermato il gioco con due time-out di richiamo alla concentrazione: l’effetto è stato immediato, con la squadra che ha ritrovato lucidità e chiuso l’incontro.

Spirito di squadra e prospettive

Nonostante qualche atleta non fosse al top della condizione a causa dei classici malanni di stagione, la tenuta fisica e mentale del gruppo è stata impeccabile. A Stazzano si è vista una pallavolo di ottimo livello, equilibrata e divertente, coronata dai tre punti che muovono la classifica e danno morale.

L’ASD Volley Arquata sta dimostrando di saper stare a pieno titolo in questa categoria, giocando una pallavolo pulita e divertendosi.

La prossima sfida vedrà le arquatesi impegnate in trasferta sul campo dell’Oregina nel Pala “Lino Maragliano” di Genova.

Settore giovanile

È iniziato domenica il campionato di categoria della squadra U14.

Le giovani arquatesi sono state sconfitte a Genova per 3-0 dall’Albaro Volley Verde.

Il Coach Stefano Guido dichiara: “Con più di calma, freddezza e meno errori soprattutto in battuta avremmo potuto toglierci qualche soddisfazione in più, anche se le avversarie sono state nettamente superiori”.

Il campionato è lungo e l’obiettivo del settore giovanile è quello di crescere e divertirsi.