Successo per la Festa Patronale e la Fiera d’Agosto a Novi Ligure

Si è archiviata con numeri e riscontri estremamente positivi l’edizione 2026 della Festa Patronale della Madonna della Neve e della tradizionale Fiera d’Agosto. Per diversi giorni, il cuore della città si è popolato di residenti e turisti, attirati da un programma ricco di appuntamenti culturali e di intrattenimento capaci di intercettare un pubblico di tutte le età. Tra i momenti di maggior attrattiva si segnala il grande riscontro della Notte Bianca e il successo del cinema sferico allestito a Palazzo Dellepiane, trasformatosi in un punto di riferimento per le famiglie. Applauditissimo anche il tradizionale Gran Concerto della Madonna della Neve, eseguito dal Corpo Musicale “Romualdo Marenco – Città di Novi Ligure APS” nella cornice di piazza Carenzi. Come da tradizione, il culmine dei festeggiamenti profani si è raggiunto la sera del 4 agosto, quando migliaia di persone si sono radunate per assistere allo spettacolo pirotecnico. Sul fronte del commercio, la Fiera d’Agosto ha visto la partecipazione di circa 120 espositori dislocati tra viale Saffi, via Garibaldi e corso Marenco. L’affluenza costante durante le tre giornate ha garantito una forte vivacità al centro storico, portando benefici anche all’indotto delle attività commerciali fisse. La componente devozionale si è invece chiusa con le celebrazioni religiose e la solenne processione della Madonna “Lagrimosa”, che ha visto una massiccia partecipazione di fedeli.

Il piano di sicurezza e il contrasto all’abusivismo

La riuscita dell’evento è stata resa possibile dal lavoro sinergico tra il Servizio Commercio e Turismo — occupatosi della pianificazione e del coordinamento — e la Polizia Locale. Gli agenti del Comando cittadino, affiancati dall’Ufficio Tecnico e supportati dai volontari della Protezione Civile, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Polizia di Stato, hanno presidiato la viabilità e la sicurezza urbana, concentrando i servizi più complessi durante i fuochi d’artificio e le funzioni religiose del 5 agosto. Sul piano dei controlli annonari, la vigilanza continua tra i banchi della fiera ha permesso di contenere in modo incisivo l’abusivismo commerciale, confermando un trend di progressiva riduzione del fenomeno sul territorio negli ultimi anni. Durante le ispezioni sono state contestate alcune irregolarità immediate, mentre altre posizioni restano al vaglio degli uffici per ulteriori accertamenti. L’Amministrazione comunale ha espresso la propria gratitudine a tutto il personale coinvolto, alle forze dell’ordine, alle associazioni di volontariato e alla cittadinanza per la collaborazione dimostrata, sottolineando come la manifestazione continui a rappresentare un fondamentale motore di aggregazione e promozione per Novi Ligure.