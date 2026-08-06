Addio a Natale Toccalino, uno dei carabinieri a riposo più anziani d’Italia. Lo scorso dicembre aveva infatti festeggiato 102 anni. Viveva a Novi Ligure w aveva prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel corso del conflitto era stato impiegato nella provincia di Cuneo, vivendo prima l’esperienza del fronte e gli anni del fascismo e, successivamente, dopo l’8 settembre 1943, operando a difesa delle popolazioni civili dalle rappresaglie delle truppe tedesche. Al termine delle ostilità era rientrato nel Novese, tornando alla vita civile.

Già membro dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in occasione del suo centesimo compleanno era stato festeggiato dai carabinieri dei Comandi Compagnia e Stazione di Novi e del Comando Provinciale di Alessandria, ricevendo anche una lettera ufficiale di auguri inviata dal Comando Generale di Roma, così come nei successivi genetliaci.

I funerali si terranno sabato mattina nella chiesa di San Pietro a Novi Ligure.