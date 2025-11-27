Tortona: controlli antidroga dei carabinieri nelle aule del “Marconi”

Nuovi controlli dei Carabinieri, in accordo con i dirigenti scolastici, nelle scuole e negli istituti di formazione di Tortona per contenere e contrastare la diffusione delle droghe, in particolare fra i più giovani e nei luoghi da loro frequentati.

I Carabinieri della Compagnia di Tortona, con il supporto delle unità cinofile provenienti da Torino, hanno controllato le classi e gli spazi comuni dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Marconi”. Studenti e docenti hanno potuto vedere all’azione, da vicino, i cani antidroga e i loro conduttori, una delle specialità dell’Arma.

“Il consumo delle sostanze stupefacenti – sostengono dall’Arma – merita un’attenta e fattiva riflessione, che passa anche dall’esecuzione di controlli preventivi e, laddove necessario, dalla repressione delle condotte censurabili”.

A margine dei controlli, i Carabinieri hanno proseguito la riflessione con docenti e studenti sulle tematiche generalmente affrontate nel corso degli incontri sulla legalità, promossi da anni in tutte le scuole della provincia.

L’attività, che si inserisce nel quadro della prevenzione al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, nasce dalla collaborazione con i dirigenti scolastici nella cornice di una sinergia istituzionale volta a tutelare la salute degli adulti di domani.