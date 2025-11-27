Tentato furto in una concessionaria a Tortona: feriti due carabinieri

Un 18enne arrestato: era nascosto in un'auto: ha reagito con violenza contro i militari.

Notte di violenza e tentato furto in una concessionaria di autovetture a Tortona, dove un diciottenne originario della provincia di Torino è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia tortonese. Il giovane è accusato di tentato furto, porto abusivo di armi e resistenza a Pubblico Ufficiale, un’azione quest’ultima che ha portato al ferimento di due Carabinieri. L’episodio è avvenuto dopo che il 18enne, in stato di ebbrezza e munito di un coltello a serramanico, è riuscito a forzare una porta secondaria della concessionaria per introdursi negli uffici. Il suo obiettivo era prelevare le chiavi delle auto in esposizione per rubarle.

L’allarme, collegato al 112 della Centrale Operativa, ha permesso un intervento immediato delle pattuglie. Giunti sul posto, i militari hanno rapidamente accerchiato l’edificio, notata l’effrazione e hanno avviato l’ispezione dei locali.

Il malvivente è stato sorpreso accovacciato all’interno di un veicolo, con il volto travisato da un passamontagna. Vistosi scoperto, il giovane ha reagito con estrema violenza contro i Carabinieri. I militari sono riusciti a contenerlo e, dopo una perquisizione, lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico e delle chiavi di ben tredici autovetture.

A seguito della colluttazione, due Carabinieri hanno riportato lesioni con prognosi fino a trentacinque giorni. Il 18enne, il cui arresto è stato convalidato, è stato sottoposto all’obbligo di firma in attesa del processo. Dovrà rispondere delle gravi accuse di furto, porto abusivo di armi e resistenza a Pubblico Ufficiale.