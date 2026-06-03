Per quattro mesi Novi Ligure, come lo scorso anno, sarà fortemente penalizzata dal punto di vista ferroviario a causa della riapertura del cantiere sul ponte di Brenne Bottarone, lungo la Milano-Genova. Il viadotto sul Po sarà infatti nuovamente oggetto di lavori da parte dei Rfi, con la conseguenza della riduzione del traffico e della chiusura totale per un certo periodo. Il “calvario” per i pendolari del Novese inizia da oggi, 3 giugno. L’Associazione pendolari novesi (Apn), in base alle informazioni ricevute da Trenord e Regione Lombardia ricorda che da oggi al 30 settembre sono previste modifiche alla circolazione delle linee Asti -Alessandria / Novi Ligure – Pavia – Milano, Stradella – Pavia – Milano, S19 Albairate – Milano Rogoredo, modifiche articolate in tre fasi. “Nella fase 1, da oggi al 19 luglio, e nella fase 3, dal 29 agosto al 30 settembre la circolazione avverrà su unico binario fra Bressana Bottarone e San Martino Cava. Sarà parzialmente rimodulata l’offerta ferroviaria: saranno sospesi i collegamenti Milano Greco Pirelli – Novi Ligure e Milano Greco Pirelli – Tortona. I viaggiatori potranno viaggiare sui collegamenti Asti – Alessandria – Milano Centrale, RV Genova -Milano Centrale, Milano – Pavia – Stradella – Piacenza; saranno inoltre previsti bus sostitutivi”. Invece, nella fase 2, la più critica, dal 20 luglio al 28 agosto, “sarà sospesa la circolazione dei treni nella tratta Pavia – Voghera /Pinarolo Po. Per i viaggiatori saranno attivati bus sostitutivi; i “treni del mare” seguiranno itinerari alternativi“.

Altri disagi saranno causati, dal 3 al 30 agosto, dalla sospensione della circolazione nel Passante ferroviario di Milano.

L’Apn ricorda inoltre che ci sono soluzioni alternative per raggiungere Milano da Novi Ligure con combinazione bus + treno, suggerite da Trenord. “Il tempo di percorrenza da Novi Ligure a Milano Rogoredo è di 90 minuti a cui vanno assommati i tempi di penetrazione urbana con i mezzi di ATM. Come lo scorso anno, durante la fase 2, potrebbe essere competitivo un viaggio tutto su ferro da Novi Ligure a Milano Romolo, via Mortara e con cambio ad Alessandria: a Romolo la linea 2 della metropolitana consente di raggiungere rapidamente il centro città“.