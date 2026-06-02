Si allungano i tempi dell’apertura del cantiere dell’ascensore di collegamento tra Gavi e il Forte. A settembre dello scorso anno il direttore, Riccardo Vitale, aveva previsto l’inizio dei lavori per la primavera in corso ma finora nulla si è mosso alle pendici del monte Moro. Dopo mesi di silenzio, la Direzione regionale dei musei del Piemonte fa sapere, come riporta La Stampa, che il progetto esecutivo è stato “verificato e validato”, termini tecnici che non chiariscono se si tratta dell’approvazione in vista della gara d’appalto. Di certo c’è che serve una delibera del Consiglio comunale per adottare una variante al piano regolatore per inserire l’impianto tra Via Barbieri e il Forte nelle previsioni urbanistiche. Dopo il passaggio nell’assemblea cittadina servirà il parere della Provincia e quindi l’approvazione definitiva sempre da parte del Consiglio. Il tutto dovrebbe avvenire in 45 giorni.

Ad allungare i tempi, secondo la Direzione regionale, i lavori eseguiti dal Comune in via Barbieri relativi alla canalizzazione delle acque del versante della collina, in parte in contrasto con il tracciato dell’ascensore, conflitto che sarebbe stato risolto.

L’impianto, secondo il verbale della conferenza dei servizi del 2025 che aveva dato parere favorevole, ha un costo di 6,3 milioni per la costruzione di una galleria orizzontale da 100 e di una verticale da 95 metri e di tutto il resto. La Direzione regionale non ha chiarito se la quota legata al Pnrr, in scadenza il prossimo mese, sia stata dirottata su altre opere interne al Forte. Silenzio anche sull’avvio dei lavori e sulla loro durata.