Grazie al Lions Club Gavi e Colline del Gavi il circolo parrocchiale di Gavi, dedicato a “Don Gianni Pertica”, potrà contare su un defibrillatore.

In occasione della serata di chiusura dell’anno lionistico, alla Tenuta La Chiara di Gavi, il Club ha consegnato il dispositivo ai rappresentanti della parrocchia di San Giacomo Maggiore. Il defibrillatore è stato acquistato grazie ai fondi raccolti durante la Gavi Family Run dello 22 maggio.

Durante la cerimonia di consegna, Samuel Sorce, in rappresentanza della parrocchia e del circolo, ha spiegato come questo dispositivo “contribuirà a rendere ancora più sicuro il circolo, offrendo una tutela in più a bambini, genitori, anziani ed educatori che ogni giorno frequentano la struttura”. Gli educatori del circolo seguiranno un corso di formazione sull’utilizzo del dispositivo, corso che si svolgerà gratuitamente presso la Croce Rossa di Gavi.

Il defibrillatore, fanno sapere dal Lions Club, sarà inaugurato con l’inizio delle attività di ottobre: “Un piccolo grande traguardo reso possibile grazie alla partecipazione di tutti coloro che hanno sostenuto la Gavi Family Run”.