Grosso incendio nella pineta di Mornese: vigili del fuoco sul posto

Incendio in corso nella pineta di Mornese, partito dai Pianoni. La colonna di fumo è visible a chilometri di distanza. Il Comune poco fa ha diffuso sui social un avviso per informare che i Vigili del Fuoco sono già giunti sul posto e sono attualmente al lavoro per contenere e domare le fiamme nel minor tempo possibile.

​L’avviso chiede alla popolazione di non avvicinarsi assolutamente alla zona dei Pianoni né alle aree limitrofe alla pineta.

“La presenza di curiosi o di auto private può rallentare l’arrivo dei mezzi di soccorso e mettere a rischio la sicurezza propria e degli operatori”.