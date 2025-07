Un week-end di luglio in Val Borbera.

Rocchetta Ligure, tra storia, sacro e profano.

Proseguono le visite guidate al Museo d’Arte Sacra delle valli Borbera e Spinti, sezione del Museo diocesano di Tortona, ospitato nel palazzo Spinola di Rocchetta Ligure. La collezione di opere esposte si è arricchita di due capolavori provenienti da Albera Ligure e un prezioso messale appartenuto a don Grossi, parroco di Rocchetta Ligure. I giorni e gli orari d’apertura sono: 26 luglio, 16 e 23 agosto, 20 e 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Terzo incontro della rassegna “Chi erano i partigiani” proposta dal Museo della Resistenza e vita sociale in val Borbera “G.B. Lazagna” che si terrà nell’androne di Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure Ligure 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟔 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟕.𝟎𝟎. Roberto Botta e Alessio Parisi dialogheranno sul tema “𝐈𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐬𝐢 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚”: una riflessione dedicata alla memorialistica partigiana, ai giornali partigiani stampati nel corso dei venti mesi della resistenza, e ai “giornali murali”, quei semplici fogli scritti a mano sui quali i partigiani fissavano i loro pensieri e le loro speranze: tutte fonti che oggi rappresentano documenti importanti per capire la loro soggettività e la loro mentalità. Al termine, come sempre, un piccolo rinfresco offerto dagli organizzatori che sarà anche un arrivederci al prossimo anno. Per info e contatti: [email protected] – 333 804 5547

Sempre a Rocchetta Ligure, la pro loco propone la Notte del Timorasso. Dalle 20, fino a notte fonda, cantine aperte per degustare e conoscere i produttori dei Colli Tortonesi e Terre di Libarna. Stand dei produttori vinicoli all’interno delle cantine storiche; stand gastronomici e abbinamenti dei vini con i prodotti tipici del territorio. In Piazza Regina Margherita, Dj Set by Disco.nnect. InfoPoint e acquisto calici, all’Arco antico, nell’atrio di Palazzo Spinola e in Piazza Regina Margherita. L’ingresso alla manifestazione e parcheggio sono gratuiti.

Trenta Giorni di Nave a Vapore a Cabella Ligure

Nel’ambito del Festival “Trenta Giorni di Nave a Vapore”, che si svoge a Cabella Ligure dal 25 al 27 luglio, venerdì alle 18 la manifestazione ospiterà il Sarvego, Festival di letteratura per ragazzi, con la presentazione del libro di Annalisa Camilli “L’ultimo bisonte”. Seguirà la visita guidata al Centro Documentale sull’Emigrazione, CDE e sarà offerto un aperitivo; alle 21 al Palavittoria è in programma lo spettacolo teatrale di Consuelo Barilari prodotto dal Festival dell’Eccellenza al femminile di Genova e interpretato da Laura Curino: “Artemisia, Caterina, Ipazia e le altre…”. Sabato alle 21, sempre al Palavittoria, sarà proiettato il film di Gabriele Salvatores “Napoli New York” con Pierfrancesco Favino. Domenica mattina sarà allestito nei giardini pubblici di Piazza Vittoria un mercatino al femminile con bancarelle di prodotti enogastronomici, ortofrutticoli e florovivaistici. Alle 11 è in programma l’incontro con le protagoniste del settore “Radici, femminile, plurale” storie di donne imprenditrici; mentre alle 16 presentazione “La memoria ritrovata, andare e venire in una valle appenninica: dalle mondine alle maestre di montagna” di Paolo Giardelli e “Quando le donne non conoscevano il mare”; Alle 21, al Palavittoria, lo Spettacolo Teatrale della Compagnia del Suq di Genova “Da madre a madre” scritto e interpretato da: Irene Lamponi, Bintou Ouattara, Carla Peiroleiro, regia di Enrico Campanati.

Festa sull’Aia a Cosola

Una antica tradizione che si svolgeva al termine della trebbiatura quando i contadini si riunivano nelle aie a cantare, ballare, bere e mangiare in onore dei doni della terra. Questa è la Festa sull’Aia di Cosola. Oggi come ieri, nel paese risuonano le note della musica delle quattro province e ancora oggi, esattamente come ieri, si mangia, si beve, si canta e si balla, spostandosi in corteo di aia in aia, accompagnati dai pifferi la festa si svolgerà sabato 26 luglio dalle 11 del mattino, quando, nell’ambito de Festival “30 giorni di nave a vapore”, Ippolito Negro racconterà storie del paese e dei suoi migranti. Alle 15 il tradizionale corteo dei Pifferi che percorreranno le vie del paese intonando le loro musiche. Alle 20 “raviolata” sempre a suon di musica.

