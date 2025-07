Il Salotto dell’800, concerto del duo pianistico Mariangela Marcone e Emiliano Castiglioni

Nell’Ottocento, il duo a quattro mani è l’ensemble prediletto per poter riascoltare nei salotti le ouverture e le arie più celebri delle opere e le sinfonie. Il programma musicale del concerto che si terrà sabato 26 luglio nella Sala polifunzionale di Lerma, alterna trascrizioni a pagine scritte proprio per questa formazione.

Mariangela Marcone e Emiliano Castiglioni sono due pianisti consolidati e entrambi possono vantare un prestigioso curriculum artistico. Mariangela Marcone, diplomata in pianoforte al Conservatorio di Genova ha successivamente conseguito la Laurea in Lettere con il massimo dei voti e la lode presso l’Università di Genova con una tesi sulla librettistica del ‘900, risultando vincitrice di una borsa di studio. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero, in diverse formazioni cameristiche e orchestrali. Emiliano Castiglioni, musicista e matematico, ha conseguito il diploma con il massimo dei voti in chitarra al Conservatorio Verdi di Milano e di seguito, sempre presso lo stesso Conservatorio e col massimo dei voti, il diploma in pianoforte principale. Particolarmente apprezzato per l’unicità delle sue interpretazioni bachiane e, più in generale, del periodo barocco, svolge attività concertistica sia solistica che cameristica esibendosi per importanti associazioni musicali. Insieme hanno curato l’edizione critica di alcuni spartiti per chitarra e pianoforte di Mauro Giuliani, pubblicati dalla Società Editrice di Musicologia nel 2016.

Il concerto immergerà il pubblico nel salotto ovattato di un’altra epoca, in cui, almeno per l’ora di ascolto, ognuno di noi potrà staccarsi dal ritmo quotidiano e abbandonarsi alla fluidità della musica.

Anche per questo appuntamento continua la raccolta fondi a favore della LILT”.

Per informazioni: www.amcpentagramma.com