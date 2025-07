Musica e Profumo fra i ruderi della città romana

L’anfiteatro dell’Area archeologica di Libarna situata nel comprensorio comunale di Serravalle Scrivia, ospiterà, venerdì 25 luglio alle 18.30, “Perfumum” un inedito concerto, l’incontro tra l’essenza del profumo e la musica, un salotto di narrativa e note d’autore. Uno spettacolo originale, pensato, scritto e ideato da Claudio Rossi, Vittorio Berchi e Renzo Marchesini proposto nell’ambito della rassegna “Al tempo degli Dei”.

L’arte della musica e l’arte di creare un profumo sono eteree: una nota solca l’aria e svanisce e non ritornerà più, così come un odore, se non nei ricordi delle persone. Una musica ed un aroma riescono a evocare emozioni inspiegabili, ataviche. Heinrich Heine scriveva che i profumi sono i sentimenti dei fiori, così Vittorio Berchi. Dall’osservatorio privilegiato dell’attività di famiglia, un’antica profumeria di Genova, appassionato di storia, racconterà aneddoti e curiosità sui profumi, la cui cultura arriva da lontano e che si è diffusa fin dalle origini dell’umanità; un percorso che potrà essere approfondito leggendo il suo libro “La storia dell’uomo attraverso i suoi profumi”.

Al racconto si alterneranno le musiche del compositore e musicista Claudio Rossi, su testi di Renzo Marchesini. Claudio Rossi, alessandrino, è un polistrumentista che si è esibito al fianco di alcuni tra i maggiori artisti del cantautorato italiano e della musica etnica tra cui Guccini, Finardi, Paolo Conte, Giorgio Conte, Elio e le storie tese, Joan Isaac.

L’evento è promosso dal Comune di Serravalle Scrivia, dalla Direzione musei nazionali del Piemonte e dall’Associazione Libarna Arteventi.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, è consigliata la prenotazione. Informazioni: www.scoprilibarna.it – [email protected] – 0143 633420