Lorenzo Ghio, studente di terza della scuola media “De Simoni” di Gavi, ha vinto la borsa di studio istituita per ricorda Edoardo “Edo” Manesso, scomparso a 15 anni nel 2022 in un incidente a Novi Ligure. Edo aveva frequentato la scuola gaviese ed è rimasto nel cuore di tutti. Nel 2024 la scuola media gli aveva dedicato un’aula ma la mamma, Lara Gualco, ha voluto anche istituire la borsa di studio per aiutare gli alunni più meritevoli e quest’anno, nella prima edizione, è toccato a Lorenzo Ghio, il migliore nelle classi terze in Arte e immagine, dove ha ottenuto sempre 10. Ieri, 3 giugno, la consegna della borsa alla presenza degli alunni di terza, degli insegnanti, della dirigente scolastica Sabrina Caneva con la vice, Grazia Milani, e del sindaco Carlo Massa con gli assessori Carla Poggi e Francesca Regoli.

Lara Gualco ha detto: “Edo ha fatto parte di questa scuola, per questo ho voluto istituire la borsa di studio. Ai genitori dico di lasciar andare i propri figli nel mondo, devono poter cadere e rialzarsi. Ai figli, invece, dico di vivere la vostra vita ascoltando però i genitori. Siate buoni nel cuore“.