Un uomo di 53 anni è precipitato in un dirupo sul monte Brisco, a Bosio, nel tardo pomeriggio di oggi, 3 giugno. Per ragioni che non sono del tutto chiare, è sceso dalla sua auto probabilmente dopo aver urtato un albero ed è caduto per diversi metri, non riuscendo più a salire sulla strada. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero: l’uomo è stato recuperato e per fortuna non ha riportato ferite gravi.