Abbattuto il muro dell’ex Inga a rischio crollo. L’impresa Boggeri di Cabella Ligure, incaricata dal Comune, sta portando avanti il cantiere avviato il mese scorso in vista della riapertura di via Garibaldi, chiusa dal 6 settembre 2024 proprio per la caduta di calcinacci dal perimetro della vecchia distilleria. Un intervento costato alla collettività 75 mila euro, attuato dal Comune poiché il Fallimento dell’Ex Inga non ha rispettato l’ordinanza emessa nel 2024 dal sindaco Luca Biagioni che imponeva la messa in sicurezza del muro. In qualche modo l’ente cercherà di recuperare i soldi dal Fallimento. La riapertura era stata indicata inizialmente fine marzo ma poi il sindaco, durante l’assemblea pubblica del 13 marzo, ha fatto sapere che si sarebbe arrivati a metà aprile. L’assessore Anna Massone ora precisa che il traffico potrebbe tornare in via Garibaldi con qualche giorno di anticipo ma si andrà comunque alla prossima settimana. Dovrebbero così finire i disagi alla viabilità nel centro di Serravalle, con lunghe code soprattutto nelle ore di punta.

L’ex Inga sarà successivamente acquisita dal Comune con i fondi del Terzo valico per creare parcheggi e aree pubbliche da collegare alla stazione ferroviaria.