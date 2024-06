Voltaggio ha scelto il nuovo sindaco: è Giuseppe Canepa

La maggioranza uscente battuta per circa 30 voti. Le preferenze ottenute dai nuovi consiglieri

Per circa 30 voti Voltaggio ha scelto come nuovo sindaco Giuseppe Canepa, alla guida della lista Voltaggio nel Cuore, che ha totalizzato 245 voti (52%) contro i 214 (48%) della lista Voltaggio da Vivere, guidata dal primo cittadino uscente Giuseppe Benasso.

Il candidato consigliere più votato in assoluto è stato Michele Bisio, già consigliere comunale di minoranza con Canepa: per lui 54 preferenze. In maggioranza siederanno anche Grazia Dellepiane (26), Federico Rossini (19), Mauro Di Benedetto (17), Michela Paparella (11), Maria Giuseppina Bisio (6), Giovanni Battista Bisio (5).

Per la minoranza, oltre a Giuseppe Benasso, anche Maurizio Bisio (25), Luigi Repetto (20)