Con la seduta del Consiglio comunale di venerdì 21 giugno si è insediata la nuova amministrazione di Voltaggio. Il sindaco, Giuseppe Canepa, ha giurato e ha reso noti i componenti della giunta comunale. Sono Grazia Dellepiane, indicata come vicesindaco con deleghe a Scuola, Servizi sociali e Coordinamento del volontariato, e Mauro Di Benedetto, che si occuperà di Lavori pubblici, Urbanistica, Energie alternative e Coordinamento del personale esterno. Il capogruppo di maggioranza è Michele Bisio, ex sindaco., mentre per l’opposizione è Maurizio Bisio. Canepa ha assicurato che non intende essere “un uomo solo al comando. Sarò espressione di un gruppo”. Fra i punti principali del programma votato dall’assemblea, il ripristino della pianta organica del Comune, la sistemazione della scala interna della scuola e il progetto della bretella di Val Carbonasca, oltre al completamento dei progetti finanziati coni fondi del Terzo valico.