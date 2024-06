Nel 2023 sono stati raccolti 1400 euro e quest’anno si punta a migliorare il risultato del Giro dei Piani di Francavilla, corsa podistica giunta alla quinta edizione e dedicata ad Andrea ed Enrico Motta, in programma domani, martedì 25 giugno, alle 19 a Francavilla Bisio. L’obiettivo anche quest’anno è aiutare l’ospedale San Matteo di Pavia nella ricerca e della cura della leucemia, della quale sono stati vittima Andrea ed Enrico, padre e figlio scomparsi nel 2016. Organizzatori della camminata sono le associazioni novesi CamminaNovi e Novi running. Il percorso sarà di 6 chilometri con partenza tra le 19 e le 19,45, 6 euro per l’iscrizione. Per tutti, una bottiglia di vino in omaggio e la possibilità di partecipare al Pasta Party organizzato dalla pro loco. Info: 347-5896241