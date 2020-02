Ads Ritmica La Torre: successo per l’allenatrice Monica Malabotta

Altro successo per la società Ads Ritmica La Torre di Arquata Scrivia: una delle allenatrici nonché “cuore battente“ della società, Monica Malabotta, ha superato con risultati eccellenti l’esame per diventare ufficiale di gara di primo grado. Laureata in scienze motorie, insegnante di educazione fisica scuola media secondaria di primo e secondo grado, responsabile tecnica nazionale Ente di promozione sportiva ginnastica artistica e ritmica, oltre a detenere il tesserino da tecnico societario FGI, acquisisce anche quest’ultimo merito.

“Tutti i dirigenti – dicono dall’Ads Ritmica la Torre – e le ginnaste sono fiere di avere un’insegnante di tale spessore che con la sua competenza, professionalità e passione riesce a trasmettere il valore per lo sport come sinonimo di impegno che consiste nel mettersi alla prova, nel superare i propri limiti e nel realizzare i propri sogni, riuscendo a far si che le ragazze si sentano parti integranti di un gruppo, capaci di vivere in un determinato contesto sociale che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile. Sarà questo per Monica un traguardo o una nuova base di partenza per nuove sfide? Solo il tempo potrà rispondere alla domanda e nel frattempo gli allenamenti continuano”.