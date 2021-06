Carlo Massa responsabile sanitario della Protezione civile provinciale.

Importante incarico per il sindaco di Gavi, Carlo Massa. Il presidente della Provincia, Gianfranco Baldi, lo ha nominato responsabile sanitario della Protezione civile provinciale. Massa si è reso disponibile a ricoprire l’incarico in forma gratuita e interverrà a supporto della Protezione civile soprattutto in caso di emergenze e calamità naturali. Laureato in Medicina all’Università di Pavia, medico di famiglia in val Lemme per decenni, in pensione dallo scorso anno, Massa sta proseguendo la sua attività come libero professionista accanto a quella di primo cittadino dal settembre dello scorso anno, quando la sua lista ha ottenuto più di 2 mila voti contro la lista di Nicoletta Albano, ferma a circa 700 preferenze. In passato è stato sindaco di Carrosio nonché assessore e consigliere provinciale.