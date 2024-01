Controlli dei Nas a Novi e Cassano: su otto esercizi, due sono fuori regola.

Nell’ultimo fine settimana, i carabinieri di Novi e Cassano Spinola hanno organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego di sette pattuglie provenienti dalle Stazioni della giurisdizione e diciassette uomini, supportati dai Carabinieri del Nas, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Alessandria, che si sono aggiunti ai normali servizi di pattuglia presenti sul territorio.

I carabinieri del Nas, specialità dell’Arma posta alle dipendenze funzionali del Ministero della Sanità con il compito di vigilare sulla disciplina igienica della produzione, commercializzazione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, a tutela della salute pubblica, hanno controllato con i colleghi di Novi Ligure un minimarket del centro, a cui sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 2.000 euro, per la mancanza di requisiti strutturali e di etichettatura. Anche un ristorante del centro storico non è risultato in regola con i requisit strutturale ed è stato mutato per 1.000 euro. Le sanzioni e le prescrizioni per l’adeguamento alle normative sono un importante servizio alla cittadinanza, agli utenti e ai consumatori, in quanto le violazioni comportano un rischio per la salute pubblica e, in alcuni casi, possono portare a gravi conseguenze derivanti anche dalla scorretta conduzione degli immobili destinati a questo genere di attività.

I controlli si sono concentrati nelle zone centrali della città, luoghi di aggregazione, locali, bar e sale scommesse di Novi Ligure e di Cassano Spinola, con maggiore attenzione alle zone di viale Saffi, piazza Indipendenza, galleria Perelli e piazza XX Settembre, che in passato hanno evidenziato occasionali problemi di ordine e sicurezza pubblica, dove a un giovane è stata sequestrata una modica quantità di hashish ritenuta per uso personale.

Nel frattempo, gli equipaggi impegnati hanno effettuato posti di controllo sulle principali arterie cittadine, controllando 27 autovetture.

Complessivamente sono stati controllati otto esercizi pubblici e 114 persone.