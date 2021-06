Settimana di successi per le Pirates Tre Colli Gavi Novi in Coppa Italia di serie D. E’ la conferma che la precedente sconfitta contro il Canelli è stata solo un incidente di percorso.

Giovedì scorso, in quel di Gavi, le ragazze di mister Barbagelata hanno liquidato il PlayAsti 76, che arrivava da una vittoria sul Pino Torinese, con un netto 3 a 0 con parziali significativi 25/14,25/13,25/14 dando spazio a tutte le atlete del team.

Lo stesso accadeva domenica a Moncalieri dove, contro il Fanalino di coda, il San Rocco, la squadra vinceva 3 a 0, anche se con maggiori resistenze nel primo e nel terzo set, con il punteggio di 25/20, 25/9, 25/22.

Con queste due vittorie la squadra si attesta al terzo posto a pari merito dell’InVolley e nella sfida di sabato prossimo contro il forte Chisola si gioca la seconda piazza che coronerebbe la prima stagione, limitata dalla pandemia, del sodalizio tra le due società di Novi e di Gavi.

“Le partite giocate questa settimana – ha dichiarato la capitana Mascherini – sono servite al coach per vedere all’opera giocatrici che avevano avuto meno spazio come la Ivaldi, la Benedetti, la Tallone e la Scotti, che hanno ben figurato e per aver la conferma che noi altre avevano vissuto solo una giornataccia contro il Canelli.

Sabato prossimo onoreremo l’ultimo turno anche se la classifica non ci concede più di raggiungere le prime in classifica e passare alle finali, a differenza delle ospiti che potrebbero ancora qualificarsi. Abbiamo la ferma intenzione di conquistare la seconda posizione”.

“E’ un bel gruppo di ragazze – ha dichiarato Elena Selmi, presidente della Novi Pallavolo – con valori e passione, che speriamo diano il via ad un ciclo per la pallavolo femminile del territorio.”

Appuntamento on line sui canali delle società di Novi e Gavi sabato alle 18 per la diretta dell’ultima partita.

Pirates Tre Colli – PlayAsti76 3 a 0 – Scotti 1, Benedetti1, Pestarino 4, Lolaico 3, Mascherini 17, Carrea Matilde 3, Traverso 8, Bertelli 1, Sforzini 12 libero Pagano utilizzate anche Ivaldi e Tallone.

San Rocco Moncalieri – Pirates Tre Colli 0-3 : Ivaldi, Benedetti Scotti 1, Pestarino 4, Lolaico 2, Mascherini 15, Carrea Matilde 4, Traverso 6, Bertelli 2, Sforzini 15 libero Pagano utilizzate anche Ivaldi, Benedetti e Tallone.