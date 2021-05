Francavilla Bisio. Ancora abbandono incivile di rifiuti. Beccato il trasgressore.

Grazie a una fototrappola dell’Unione Collinare del Gavi e, con l’aiuto del Commissario della Polizia Locale, Francesco Pugliese, è stato beccato il trasgressore che ha abbandonato incivilmente i rifiuti indifferenziati e inerti (scarti da costruzione o demolizione) sulla riva di un rio in strada ponte Buio nel Comune di Francavilla Bisio.

L’ispettore ambientale di Gestione Ambiente, Aldo Russo ha contestato il verbale al trasgressore, un italiano sessantenne residente a Basaluzzo. Il responsabile dovrà ripulire l’area che ha trasformato in una discarica abusiva e pagare una multa di 600 euro.

L’Unione Collinare del Gavi si è dotata di fototrappole che, ruotando sul territorio di competenza, provvederanno ad aumentare i controlli nei luoghi più soggetti all’abbandono di ogni genere di rifiuto. Il presidente dell’Unione e sindaco di Francavilla Bisio, Lucio Bevilacqua ha ringraziato Gestione Ambiente, Russo e Pugliese e tutte le persone civili dell’Unione per la collaborazione a un ambiente più sano e più pulito.

È importante sottolineare che questi abbandoni non sono riconducibili e imputabili al nuovo sistema di raccolta Porta a Porta, perché sono rifiuti inerti che non andrebbero conferiti neanche nei contenitori stradali.

Si ricorda inoltre, che non alcun senso abbandonare i rifiuti nei fossi, per strada, nei campi. Gestione Ambiente offre due servizi gratuiti: i Centri di raccolta e il ritiro ingombranti sotto casa su prenotazione (per info: www.gestioneambiente.net, Numero Verde 800.085.312).